〈北部〉《民進黨立委初選》 宜蘭三強相爭 聚焦誠信問題

2019-03-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣下屆立委初選昨登記截止，立委陳歐珀要爭取連任，黨內遭遇前宜蘭縣副縣長黃適超、縣黨部主委黃建財的挑戰，三強爭出線；陳歐珀曾表態「選縣長就不選立委」，而今被質疑沒誠信；陳歐珀說，為了顧全大局，跳脫個人考量。黃適超指出，參選人誠信問題，就交由鄉親共同檢視。

宜蘭只有一席立委，黃適超週一就完成登記，黃建財、陳歐珀則在昨天完成；登記時，黃建財與支持者高喊「讓專業的來，宜蘭才有未來」口號；陳歐珀則相對低調，沒有支持者陪同也未喊口號，僅與夫人徐慧諭一起前往。

陳歐珀去年參選縣長，曾公開表態「選縣長就不選立委」，如今又登記參選立委，被外界質疑違反誠信。陳歐珀說，去年參選縣長後，他深刻體會宜蘭鄉親的焦慮與期盼，這席立委民進黨一定要保住，為顧全大局，他才會跳脫個人與黨派考量，承擔責任參選。

黃建財也有類似情形，他參選縣黨部主委時，在選舉公報載明「當主委就不參選公職」，誠信也遭質疑；黃建財說，黨內初選不算公職，只要能在初選出線，他會辭去主委團結黨內力量，沒有違反承諾問題。

黃適超指出，參選人的誠信問題，就交由選民與鄉親檢視；登記後，民進黨將在四月十七日前完成協調，如果協調失敗，將在四月二十二起至五月十七日間完成初選民調，決定提名人選。

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