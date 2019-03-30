〈北部〉花蓮公教會館殘破 將爭取經費活化

2019-03-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕前身為國統飯店的花蓮公教會館，自二○一○年由教育部收回後，迄今已荒廢近十年，建物因年久失修，外觀斑駁、內部殘破，排水系統又疑似遭灌水泥，每逢豪雨就會下起「雨瀑布」，成為治安死角，更被民眾抱怨窒礙社區發展。行政院東部聯合服務中心表示，教育部有意爭取花東基金經費挹注，活化基礎設施後重啟。

「就是一顆大毒瘤！」吉安鄉北昌村長劉文賢說，國統飯店結束營運後，教育部取回經營權，並轉型為公教會館，但多年來毫無建設也缺乏管理，如同「蚊子館」般擱置，拖垮整體社區發展計畫。

東服中心教育組長鄺東南回應，建物使用年限尚未超過五十年，經教育部委託專業評估，結構尚無危險疑慮，故無法進行拆除，僅能以現況修繕，目前初估修繕經費約三點多億元，將爭取花東基金挹注部分資金。

吉安鄉公所建設課長吳印浴說，教育部二○一五年及去年分別在吉安鄉都市計畫委員會審議程序中，提出期望將早期國統飯店變成旅館專用區，但是地方認為回歸到早期飯店或旅館使用，恐對環境再度造成衝擊，請教育部再行研議朝其他方式變更。

他強調，今年一月教育部再次提出修正計劃，結合地方民意，增加公教會館用地使用管制項目內容，並訂定合宜使用項目後，才會進行後續作業，確定不再朝向旅館方向經營，可涵蓋地方公共設施，定位為「長期租賃空間」。

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