〈北部〉《追加預算5月送審》宜縣免費營養午餐 拚9月上路

2019-03-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙以國中小學童營養午餐免費，作為選舉主要政見，縣府完成預算檢討，要編列一．二億元追加預算，五月送縣議會審查，力拚政策九月上路，全案沒有排富條款，不希望差別待遇，將爭取議員支持。國民黨、民進黨議會黨團均表示，政策排不排富，須看到預算編列與細節，再決定是否支持。

用統籌分配稅款 編列1.2億

宜蘭縣有一百所公立國中小，縣府評估，要推動全縣國中小免費營養午餐，粗估每年需花費二．五億元，去年編列預算時並無這筆經費，縣議會將在五月開會，辦理縣府追加減預算審查，如果縣府無法籌列財源追加，只能等到年底編列明年預算再處理，林姿妙任期首年，政策形同跳票。

排不排富 藍綠還要討論

縣府為力拚政策九月上路，近期召開府內預算檢討會議，決定利用中央撥給縣府的二．○一億元統籌分配稅款，當作免費營養午餐政策的財源，並確定編列一億兩千兩百一十七萬元追加預算（一個學期），在五月送請議會審查。

縣府秘書長林茂盛指出，將全力爭取議員支持，讓免費營養午餐先於一○八學年度上學期（九月）開辦，全案沒有排富條款，全縣公立國中小學生都適用，是因為要造福學生與家長，不希望有差別待遇。

林茂盛說，明年度營養午餐預算，年底會繼續籌編，縣府會尋求善心人士、大型企業及中小企業共同響應政策，只要募到經費就會專款專用，縣府編列的本預算就可以少用，減少公帑支出與財源排擠的疑慮。

國民黨縣議會黨團書記長李清林說，黨團絕對支持免費營養午餐預算，但政策不排富，會不會影響到其它預算，相關細節要等收到預算書確認，再決定是否支持；民進黨議會黨團發言人簡松樹也說，免費營養午餐是縣民期待的政策，民進黨也會支持，但排不排富還要再作討論。

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