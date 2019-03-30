〈北部〉雨水道動工卡4年 頭份人再等等

2019-03-30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府自二○一五年向中央爭取一億一千五百萬元經費，建構頭份市雨水下水道，因路證核發導致廠商停工解約，之後又遇上自來水集水場遷移等狀況，目前苗縣府已完成相關設計監造與工程發包作業，只待地下天然氣管線遷移後即可動工。

待天然氣管線遷移後動工

苗縣府水利處下水道科表示，最早工程不順利除了公路總局遲遲未核發路證廠商無法動工，主要是因自來水集水廠與其他地下管線需遷移等因素影響，如今自來水集水場已完成遷移，只待「最後一哩路」地下天然氣管線遷移後，即可進場施工。

不過，水利處下水道科指出，因為目前中油剛招標地下天然氣管線遷移相關工程，水利處具體進場施工時程尚未確定，只要明年前動工，經費不致於被中央收回。

由於頭份市靠近中港溪一帶因地勢較低，之前每遇豪大雨，常有居民抱怨淹水，希望苗縣府能夠改善。

中港溪附近可望擺脫淹水

苗縣府於二○一五年爭取到中央經費補助，規劃在頭份市永貞、自強路口經永貞、民族路口至八德一路共兩期的雨水下水道工程，將此區雨水導入永貞路幹線，再引導進入中港溪排出，若水量太大再利用當地永貞抽水站排出雨水，以改善遇豪大雨及颱風容易淹水狀況。

但是工程申請路證時，公路總局審議時發現，工程計畫的平面圖、斷面圖及管線分布位置，描繪得不清夠楚因而退回，自來水集水場需遷移以便施工，如今還剩下地下天然管線等狀況，居民苦等四年，期盼工程順利完成。

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