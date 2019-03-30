〈北部〉苗128縣道拓寬 地方意見兩極

2019-03-30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一二八縣道拓寬案，計畫從一二八縣道、苗三十六線路口至銅鑼鄉竹森橋，因曾涉及土地徵收與石虎保育等問題，衍生爭議，支持與反對意見兩極，苗栗縣政府近期將進行環境影響差異分析報告，若獲通過再向中央爭經費拓寬。

保育人士反對 憂石虎路殺增加

苗栗縣政府工務處交通規劃科表示，由於一二八縣道拓寬案自二○○九年完成規劃並進行環評後，因用地徵收不順，加上石虎保育爭議，工程案擱置，苗縣府再度向公路總局申請補助六百萬經費，針對苗三十六線路口至銅鑼鄉竹森橋共十公里進行環差分析。

苗縣府工務處交通規劃科指出，環差影響評估時程至少一年，評估若可行，會將評估報案轉給環保局，若環保局審議通過，再向公路總局爭取經費，先於目前未發生石虎路殺的苗三十六線路口至烏眉國中段拓寬。

通工業區大車多 居民︰應拓寬

不過，因一二八縣道曾多次發生石虎路殺事件，動物保育人士與部分民眾也憂心，一旦拓寬案進行，可能會造成石虎路殺次數增加，畢竟除了一二八縣道路殺事件多，鄰近區域也曾拍到石虎出現蹤跡，拓寬案應謹慎考慮。

也有不少地方居民認為，一二八縣道通往銅鑼工業區，大型車輛多，不少人開車行經都覺得道路太窄，建議拓寬改善。

縣府︰待環差評估出爐 再處理

針對石虎保育爭議等問題，苗栗縣政府︰會針對是否影響現有生物棲息、交通效益評估，等報告出爐，縣府才會視狀況進行後續處裡。

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