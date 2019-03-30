〈北部〉病床需求增加 馬偕新竹兒童醫院擬提高容積

2019-03-30

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市華夏金城社區自救會昨天抗議市府馬偕新竹兒童醫院BOT案遲不動工卻擬調整土地容積率，由兩百五十％增為四百五十％。

原250％增加至450％ 社區居民抗議

市府衛生局表示，兒童醫院預定院址於一○五年十二月二十六日發布實施都市計畫變更機關用地為醫療用地，規定建蔽率為六十％、容積率兩百五十％，市都委會考量市府期望提供「醫學中心等級」醫療服務，加上地區人口結構特性、兒童急重症專科醫療及孕婦照護需求，有增加病床數及醫療空間的需要，因此依契約及都市計畫法規定申請提高法定容積率為四百五十％。

市府表示，此案經公開展覽三十日並辦理說明會，昨經市都委會審議通過，主要計畫將送請內政部都委會審議，通過、核定後始得發布實施。

得標簽約遲未動工 居民質疑圖利

華夏金城社區自救會成員說，兒童醫院為一○六年公開招標，馬偕醫院得標後和市府簽約，至今卻遲不動工，院方去年十二月底的環境影響評估只有四百五十％的容積率版本，沒有兩百五十％的版本，市府一方面放任馬偕醫院不動工，一方面又要幫馬偕醫院變更都市計畫，昨天召開都委會擬通過容積率由兩百五十％變更為四百五十％，令人質疑涉嫌圖利特定廠商。

衛生局表示，兒童醫院規劃將結合產科（高危險性孕、產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務，規劃增加兩倍早期療育醫療空間，服務範圍包含竹竹苗三縣市婦幼醫療需求、四百床以上醫療照顧資源，也將增設特殊醫療照護空間、基因及生殖醫學等。

市府︰後續審議程序納入民意討論

市府表示，所有行政程序均依相關法令規定辦理，後續相關法定審議程序（含都市計畫變更、環評及都市設計審議），也會針對民眾陳情意見充分討論。

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