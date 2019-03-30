〈中部〉《台中》建成路地下道鋪平10月未開放 人車通行無人管

2019-03-30

〔記者楊政郡、黃鐘山／台中報導〕台中市區鐵路高架捷運化後，位於東區建成路地下道鋪平，在南京路、復興東路產生一條新闢道路，去年六月早已鋪設完成，本應由市府建設局接管，卻仍像無主道路、護欄形同虛設，任由民眾通行，該開放未開放，該管制沒管制，市議員何敏誠說，市府應儘速辦理接管，開放通行，同時配合後續綠空廊道規劃，讓行人、腳踏車、汽機車都能依序安全通行。

今與鐵道局點交新道路 儘快開放

建設局表示，本案在議員何敏誠提醒、催促下，該局與鐵道局將於今日完成點交，交由市府管理，該局將儘速辦理交通履勘，待交通標誌、標線等設施安全無虞後，即開放民眾通行。

台中市鐵路高架捷運化後，鐵路下方原有地下道陸續填平，產生許多新闢道路。圖中議員何敏誠所站之處，就是建成路原地下道，這條新闢單向道路，已完工多時，道路鋪面、標線號誌都已完成，卻遲未開放通行。

議員憂發生車禍 責任歸屬難釐清

該路口鄰近東區樂成宮和知名商場，許多民眾貪圖方便有路就走，逕自移開護欄，汽機車私自通行，但該處交通號誌卻尚未啟用，路口宛如無政府狀態，「該開放未開放，該管制沒管制」，一旦發生重大車禍，很難釐清責任歸屬。

何敏誠表示，該道路既已完工，本應由市政府建設局接管，日前找建設局了解，將由養護工程處後續接管負責，接管後最重要的是儘速和交通局協調，短時間內開放通行，啟動交通管制號誌，配合後續綠空廊道規劃，讓行人、腳踏車、汽機車都能安全通行。

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