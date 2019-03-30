〈中部〉9年抱5娃 年輕夫婦獲10萬生育獎勵

2019-03-30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉鍾志遠、鄭雅之夫妻不到九年連生五個孩子，符合縣府獎勵生育補助，縣長林明溱昨日親頒獎金十萬元，國姓戶政事務所也表示，這項獎勵措施去年一月實施以來，鄉內已誕生四個五胎家庭，縱使有少數家庭超會生，但獨木難撐大局，全鄉人口仍呈負成長。

1年多來 國姓有4家庭領獎金

國姓鄉福龜村今年卅一歲與廿八歲的年輕夫妻鍾志遠、鄭雅之，本月十四日喜迎他們第五個愛的結晶，是個健康可愛的男寶寶，他們不到九年連生五胎，在育兒、教育費用負擔沈重的年代，「勇氣」令人佩服，而這對夫婦也符合縣府去年元月起推動的獎勵生育補助措施，可獲得獎金十萬元。

縣長林明溱昨親赴鍾家，親手送上十萬元大紅包，鍾志遠的雙親也生五個小孩，現在又有五個孫子，林明溱大讚是「十全十美」，並強調少子化已成國安問題，要特別感謝願意「增產報囼」的夫妻，但現今低薪環境與社會福利措施仍需中央與地方政府共同協力改善。

至於如何運用十萬元獎金，鍾志遠笑說：「先付老婆生產醫療費用、坐月子餐及寶寶滿月禮等相關支出應該就差不多了，未來的奶粉、尿布錢等等，還是得要靠自己努力工作，也是一個甜蜜的負荷。」

國姓戶政事務所指出，生育獎勵措施去年元月實施，國姓已有四對夫妻領到生五胎的獎勵，今年再增鍾氏夫妻，但全鄉總人口仍呈負成長，今年三月人口一萬八千五百餘人，較去年同期少了二百餘人。

另外，南投縣埔里鎮人面臨八萬人口保衛戰，鎮公所結合產官學界之力，成立地方創生推動委員會，最快並於四月份向國發會提出具體推動計畫爭取相關經費補助。

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