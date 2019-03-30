〈中部〉彰化立委初選 邱建富退出 張瀚天參選

2019-03-30

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化立委黨內初選登記昨天截止，第二選區因前彰化市長邱建富宣布退出初選，讓綠營選情變得單純，而三、四選區也都只有現任立委登記，只有第一選區有二人登記，可能要進行初選。而在國民黨方面，縣議員張瀚天昨天宣布參選，加上有意參選的前立委陳杰等人，使得藍營方面顯得相當「競爭」！

民進黨彰化立委黨內初選登記情況，第一選區（鹿和區）縣議員陳秀寶、立委補選失利的前鹿港鎮長黃振彥；第二選區現任立委黃秀芳；第三選區（二林區）現任立委洪宗熠；第四選區（員林區）現任立委陳素月。

綠營 黃秀芳︰感謝成全

邱建富以避免黨內分裂和團結為考量，昨天宣布放棄參選，他說，大環境不利於民進黨，團結都不一定會贏，如果不團結一定輸的氛圍下，顧及黨內的團結與和諧，決定以身作則，退出黨內初選。而爭取連任的立委黃秀芳感謝邱建富的成全與付出，她說，民進黨有真正的黨內民主，因此能發展出真正的團結。

不過，第一選區先有縣議員陳秀寶登記，而黃振彥趕在截止最後一刻完成登記。民進黨彰化縣黨部表示，選區一人登記直接報請黨中央審核資格，直接提名參選，兩人以上先協調若未成，五月初將啟動民調機制，在五月中旬提報人選。

藍營 第二選區2人競爭

國民黨方面，第二選區縣議員張瀚天昨天宣布參加國民黨立委初選，已宣布參選第四選區的前立委蕭景田、前議長白鴻森、副議長許原龍、國民黨團書記長劉淑芳、花壇鄉長顧勝敏等人出席力挺。台南市議員謝龍介擔任神秘嘉賓，他支持張瀚天前進立法院，認為好的人才不可浪費，到中央為彰化縣服務，為鄉親謀福利。

目前該選區已有有前立委陳杰已經表態，街頭也已掛上「拚經濟」的看板，陳杰家族選戰經驗豐富，基層扎根深、組織作戰力強，去年五合一選舉，陳杰姪女溫芝樺也成功從代表轉戰縣議員。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，目前第二選區有張瀚天、陳杰二人表態參選，屆時會先進行協調，若協調不成，中央會再擬定初選機制，採全民調或民調、黨員投票併行，目前相關程序仍在準備中，預計四月初會公告相關流程。

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