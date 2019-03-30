〈中部〉嘉縣近4成染葉稻熱病 農政單位教2招減損

2019-03-30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年因天候因素，嘉義縣一期稻作感染葉稻熱病逼近四成，縣府農業處提醒農友加強防治工作，如症狀嚴重，預期會大幅衝擊產量者，建議可評估向公所申請變更申報休耕或轉作來減少損失，或趕緊投保水稻保險避險。

約700公頃稻作疫情輕重不一

根據台南區農業改良場田間監測調查資料顯示，嘉縣稻作調查面積一千七百八十六公頃，發生葉稻熱病程度一級（疫情輕微）三百七十四公頃、二級兩百一十二公頃、三級八十九公頃、四級（疫情嚴重）廿五公頃，合計佔卅八％。

一期稻作投保期限至3月底

農業處長許彰敏表示，一期稻保險投保期限至三月底截止，農委會指示農會假日照常受理，投保農友最低僅需自付十％保險費（每公頃保費不到五百元），中央補助保費五十％，縣府加碼補助十％，如區域性受災害或病蟲害致產量減損，可獲理賠，已得稻熱病田區仍可投保。

若病況嚴重 評估休耕或轉作

許彰敏說，如稻熱病嚴重致無法回復者，可考慮於四月十五日前向所在地公所申請變更申報，辦理休耕、翻耕或轉作，一公頃可獲四萬五千元補助，以目前投入成本約五萬多元估算，一公頃約損失八、九千元。

農友鄭錦煇則表示，水稻生命力旺盛，罹患葉稻熱病經施藥防治後，只要稻子根部沒死就會再生，但植株會減少、影響產量，他認為還不致到要申請變更申報、認賠了事的地步，但投保稻作保險絕對有其必要性，花少錢投保求心安。

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