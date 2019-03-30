〈中部〉清明掃墓 雲嘉國道、易塞路段交通疏導

2019-03-30

〔記者王善嬿、廖淑玲／綜合報導〕清明節將屆，因應部分民眾提早掃墓，雲嘉相關單位規劃替代路線，請民眾配合依疏導行進。

公路總局第五區養護工程處於即日起至四月七日規劃替代路線，民眾西行自台八十二線快速道路嘉義交流道下匝道，東行可自中和交流道下匝道，再轉中義路、嘉一六五線至嘉義地區最大公墓區水上鄉牛稠埔、嘉雲寶塔、慈雲寶塔等掃墓。

嘉縣呼籲車輛分流 避塞車

嘉縣府民政處呼籲車輛分流，前往牛稠埔公墓、納骨堂及嘉雲寶塔祭拜先人民眾，請使用嘉一三八線，前往慈雲寶塔的民眾則走嘉一三六線。

嘉市消防局長蘇耀星表示，市區主要墓區在北社尾路六○一巷、彌陀路靜思堂旁、林森東路二六九巷、光正街十二巷、學府路公墓及潭頂路新闢道路一帶，消防單位宣導站備有鋤頭、水桶、刀具及垃圾袋等，歡迎借用。

嘉市推「以善代金」 轉捐公益

嘉市府秘書長林建宏說，清明節期間將舉行法會，民眾可在納骨堂透過「天堂家書」，寫下對親屬的思念，四月五日集中焚化，而環保局持續推動紙錢集中燒，鼓勵民眾「以善代金」，將購買金紙費用轉捐公益團體等。

進出高鐵雲林站 配合引導

雲林縣方面，縣警局於四月四日起至七日也進行交通疏導，虎尾警方表示，高鐵雲林站三日下午起至七日實施改道，請配合管制引導預控時間；劍湖山遊樂園、古坑綠色隧道及各交流道匝道口加強疏導管制，紓解驟增車流；虎尾惠來公墓、土庫順天公墓、元長宗源公墓、褒忠埔姜崙公墓也規劃周邊交通疏導。

國道交通部份，國道高速公路局將於四月六日零時至四月七日廿四時止，實施國道一號虎尾交流道北上入口匝道封閉，虎尾警方提醒用路人循縣道一四五乙↓台一線↓國道一號西螺交流道或縣道一四五乙↓縣道一四五↓縣道一五四↓台一線↓國道一號西螺交流道替代道路行駛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/