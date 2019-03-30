〈中部〉民進黨下屆立委提名初選》三腳督 雲林第一選區選情熱

2019-03-30

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕民進黨下屆立委初選登記截止，雲林縣第一選區許忠富、蔡秋敏、林文彬完成登記，形成「三腳督」；第二選區只有劉建國登記，應可順利獲得提名。

縣議員林文彬昨天上午十一點在妻子高彩霞等人陪同下完成登記，他期待透過黨內初選公平競爭，樹立人民的信賴信任，他將自己定位在重建人民與黨之間的橋樑，讓黨的進步能更接地氣。

許忠富昨公佈第一支參選CF「母親的叮嚀」，強調參選立委初衷是為服務更多「海口人」，進入國會爭取中央資源挹注，帶來不一樣的生機，絕對沒有利益交換、利益輸送。

蔡秋敏前天已完成登記，她表示，民進黨正面臨台灣命運十字路口的關鍵時刻，關心台灣前途的人都要拋棄「獨善其身」的框架，為二○二○的台灣價值而戰。

第二選區 劉建國同額競選

民進黨現任立委劉建國昨在立法院開會，下午四點五十分才請服務處副主任林廉貴代他完成登記，因山線只有劉建國登記，若無意外，應可獲得提名。

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