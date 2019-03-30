〈中部〉民進黨下屆立委提名初選》陳明文參選 張花冠：不登記 支持阿文

2019-03-30

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義縣山區立委陳明文，昨在下屆立委黨內初選提名登記最後一天完成登記，外傳也要加入戰局的前縣長張花冠，則在最後一刻發表「為團結，不登記，支持阿文」聲明，讓陳篤定獲得山區立委提名；嘉縣海區也只有現任立委蔡易餘登記，一樣西線無戰事，不用再辦理初選作業。

嘉縣山、海區 西線無戰事

張花冠聲明指出，團結才是力量的基礎，面對二○二○年總統與立委選舉，唯有避免分裂，才能持續維繫民進黨於嘉義的優勢地位，因此，她放棄參與此次民進黨立委初選提名登記，並支持陳明文爭取連任，共同為明年大選努力奮鬥。

陳明文昨下午一點半由縣長翁章梁、議長張明達等人陪同到縣黨部登記，陳明文表示，這段時間有很多鄉親鼓勵他爭取不分區立委，但留在地方與鄉親一起打拚才是最重要的，他選擇參加初選，希望能獲得鄉親支持，繼續爭取嘉義的建設及守護台灣主權，有信心為民進黨贏得山區這席立委。

嘉市李俊俋尋連任 3人挑戰

民進黨嘉義市黨內立委初選，現任立委李俊俋於登記首日搶頭香登記後，嘉市前任議員黃盈智、現任議員王美惠也接連加入戰局，昨天嘉市前任議長林承勳女兒林柏妗登記參選，形成「四搶一」局面。

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