〈南部〉台南日照中心長者 被爆當推銷員賣產品

2019-03-29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會昨進行民政業務部門報告，由社會局和勞工局進行報告。市議員林燕祝質詢，踢爆有某日照中心將長者當成生產工具，還PO上網推銷產品，宣稱是養生聖品，讓日照中心的開設美意大打折扣。

市府：錯誤的作法 一週內處理

社會局長黃志中表示，日照中心不應該有這些情形，這是錯誤的作法，將依法查處，會在一週內處理。

林燕祝質詢時秀出數張照片，指部分日照中心讓安置的老人戴口罩、帽子及手套，疑似分裝中藥材，甚至PO上網宣稱有中醫師推薦，產品是養生聖品，協助銀髮者創業，把老人當做生產工具、推銷員。

議員：未善盡照護 還利用老人賺錢

林燕祝說，八旬的長者到日照中心是要被照顧，應該是學才藝，唱歌、娛樂，快樂過日子，不是被利用拿來生產賺錢。針對此種已收政府補助經費，卻未善盡照護責任，反而利用老人賺錢還大力促銷的歪風，主管單位應儘速處理。

南市社會局表示，經查該日照中心確實讓接受日照服務的長輩製作養生茶並公開上網販售，此養生茶的製作非屬日間照顧服務範圍，影響長輩使用日照的權益。社會局將依據長照服務法及特約長期照顧日間照顧服務契約，要求單位限期改善，否則將終止契約。至於該養生茶是否涉及違反藥事法及食品安全衛生管理法，社會局將一併移請衛生局查處。

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