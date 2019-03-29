〈南部〉韓施政滿意度 年輕人僅25％

2019-03-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據媒體昨天發布的一份民調，廿至廿九歲高雄市民對韓國瑜的施政滿意度僅廿五．五％，但五十至五十九歲對他的滿意度達五十四．一％，落差相當大。

《新新聞》與《風傳媒》委託台灣指標民調公司，針對六都市長就任三個月施政滿意度調查，調查時間為三月十八日至廿三日，地區涵蓋台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市，每個縣市分別抽樣七百人，抽樣誤差最大值為正負三．七％。

施政排名在六都倒數第二

結果顯示，韓國瑜的施政滿意度四十四．一％。但不滿意度則有三十二．四％，且有三十五．五％的市民認為高雄市政建設沒有進步，在六都倒數第二。

該民調調示，廿至廿九歲高雄市民對韓國瑜的施政滿意度僅廿五．五％，在六都中最低；不滿意度卻最高，達四十五．九％，也有四十七．一％認為高雄市建設沒進步。

至於對韓國瑜施政最滿意的年齡層，以五十至五十九歲最高，達五十四．一％，其他四十至六十九歲對市政滿意、認為市政有進步者也有四到五成。

針對年輕族群對韓國瑜的施政滿意度偏低，政壇人士分析是因除了農漁業，高雄其他產業發展政策尚未出爐，僅延續前朝政績，就業率及薪資所得也尚未提升，韓國瑜高喊的愛情產業鏈、北漂族返鄉，都還看不到成果等。

此外，一些年輕族群也認為，韓國瑜提及開放中資投資高雄房產，讓人認為是鼓勵炒房，加上市府官員發言失當、跳票，也讓年輕人反感。

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