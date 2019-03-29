〈南部〉阿蓮市場老榕 移植呼聲再起

2019-03-29

〔記者蘇福男／阿蓮報導〕阿蓮菜市場三十九巷口旁一棵百年老榕樹，四年前因牴觸拓寬路面，遭在地民代和部分居民連署要求市府斷根移植，經相關單位會勘，前市長陳菊主張百年老榕就地保存，但市府改朝換代後，地方移植百年老榕呼聲再起，養工處昨辦理會勘。

阿蓮區中山路三十九巷西側、約六十二公尺長道路，原為私人所有，路寬僅一．五至五公尺不等，地方人士屢以影響消防救災、交通等理由，向市府陳情打通並拓寬，四年前市府編列三千多萬元經費徵收土地及施工，打算將整條中山路三十九巷拓寬為八公尺，但動土典禮前夕打掉圍牆，才赫然發現道路拓寬預定地上，種有一棵盤根錯節的百年老榕樹。

前朝評估不影響交通 原地保留

新工處原計畫委請專家對老榕進行二次斷根，並規劃以三至四個月時間移植到大崗山生態公園，但前市長陳菊認為百年老樹是珍貴資產，因此要求新工處評估就地保留的可能性。

當時相關單位會勘發現，老榕樹並不影響交通和消防車進出救災，因此在老樹周遭設置槽化路面，並加強照明，同時修剪枝幹，讓馬路拓寬和老樹就地保留。

部分居民認擋住視線導致車禍

但南蓮里長林首相和部分居民仍不斷向市議員李亞筑服務處陳情，指老樹妨礙當地交通、擋住視線，導致車禍事故發生，大型消防車也無法駛入巷口，要求養工處出面會勘。養工處昨初步會勘，林首相等人一再強調，並非要砍除老樹，而是目前環境已不利老榕生長，建議將它移植至大崗山生態公園，同時要求進行評估的專家不能是前朝的人。

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