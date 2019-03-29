〈南部〉韓說高雄以前貧賤 議員︰你才貧賤

2019-03-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前晚在廈門提及，高雄人以前賺不到錢、笑不出來，「貧賤夫妻百事哀，如何笑得出來呢？」此番話又惹議，遭議員批「你才貧賤，你全家都貧賤！」

指貧賤夫妻百事哀笑不出來

韓國瑜於返台前，前晚接受廈門台商協會晚宴招待，致詞時自誇他上任高雄市長三個月來，最有感的就是高雄市民出現了光榮感，以前高雄因經濟不好、賺不到錢，他上任後庶民經濟開始活絡，各行各業都感到欣欣向榮。

韓國瑜還說，高雄人本來就是全台最熱情，只是以前賺不到錢、笑不出來，還說「貧賤夫妻百事哀，如何笑得出來呢？」

韓國瑜這番話，其實就是他選前的主軸高雄「又老又窮」，只是換個說法。

對此，民進黨議員高閔琳批說：「高雄人貧賤？」「你才貧賤，你全家都貧賤！」

高閔琳︰世運會時高雄人很光榮

高閔琳表示，二○○九年高雄主辦世界運動會時，全世界看到台灣、看到高雄，我們高雄人都好光榮、為這座城市感到驕傲，「不知道那時韓市長在哪裡？還在又老又窮？」

高閔琳揶揄說，不知道偉哉救苦救難宇宙的救星韓國瑜市長，是不是當時就是剛好在二○○九年那時，在北京大學的光華學院讀書，然後聽說沒唸完？不知道「眷村子弟」、「國民黨員」韓國瑜市長，是不是就是在北京的那段期間，被中共吸收滿腦共產黨的思想和語言，認識了無數中共各地高幹和御用學者，所以由藍轉紅呢？

高閔琳強調：「如果本身就是紅的，哪裡還需要人家抹？」

議員邱俊憲也在臉書分享該影片，並強調說，看看咱韓市長出門在外，是怎麼說咱高雄的，不評論，大家自己看看。

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