〈南部〉小海豚迷航 撞上富岡港堤防

2019-03-29

〔記者張存薇／台東報導〕東海岸鯨豚發現率高達九成，不過台東市富岡港堤防邊近日出現一隻迷航小海豚，還疑似因驚慌撞到堤防，引發釣客關注，更擔心牠生病了，鯨豚專家陳坤龍看了釣客錄下的影片後表示，這隻是未成年弗氏海豚，可能與群體脫離迷航了，才會這麼接近岸邊，不過看起來還算有活力。

不少釣客選擇在富岡港區外堤釣魚，一位釣客突然發現有隻「大魚」接近，趕快用手機錄影，仔細一看，才發現是一隻鯨豚，還不小心撞了堤防底部，最後因為受到驚嚇轉往外海游去，不一會兒就失去蹤影。釣客說，以往頂多遠遠看到外海鯨豚出沒，從來沒有在堤防邊就發現過。

縣府農業處長許瑞貴表示，鯨豚是靠聲納定位航行，這隻海豚可能是脫離群體、聲納亂掉，正在找方向，也有可能受到黑潮影響到聲納、迷失方向，第三種可能就是順著潮水抓魚吃，一路游到港區外。

成功鎮賞鯨船業者陳坤龍看了影片後確認，是未成年弗氏海豚。他說，弗氏海豚通常是群體生活，一次甚至可能出現一、兩百隻，且大多離岸兩、三公里遠，沒看過這麼接近岸邊，由於成年弗氏海豚超過兩公尺，這隻海豚應該還是小孩，可能因為脫離群體而迷航了。

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