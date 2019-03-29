〈南部〉金剛馬拉松美炸 藝人推薦

2019-03-29

〔記者黃明堂／台東報導〕東部海岸國家風景區管理處主辦「二○一九長濱雙浪金剛馬拉松」，五月五日清晨四點五十分起跑迎日出，五部落四景點將讓跑者美不勝收，最具特色的鄉村馬拉松，獲藝人魏華萱強力推薦，活動報名至四月五日，詳情請上活動官網。

東管處處長林維玲說，金剛馬拉松進入第四屆，除了自然風光，長濱鄉民的熱情也是一大特色；長濱鄉長潘淑芳說，從第二屆開始在選手之夜「辦桌」，由在地餐廳、家政班供應特色料理，大受歡迎，今年六十桌早被預訂一空。

魏華萱說比起城市馬拉松，她更愛鄉村馬拉松，邊跑邊看風景，不會無聊，金剛大道完全沒有電線桿，一片梯田美炸了。

東管處說，賽事路線從長濱國小出發，不論全馬組、半馬組還是樂活組，出發後三公里就踏上網美打卡聖地「金剛大道」，兩旁迎風搖曳的稻浪與遼闊太平洋的海浪映入眼簾，接著沿台十一線行進，沿途經過八仙洞、長虹橋、北回歸線標碑四大景點，及忠勇、靜浦、樟原、真柄、長光五大部落原民部落，跑友可透過雙腳踏訪在地多元風貌。

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