〈南部〉三軍演習掉彈匣 民批管制鬆散

2019-03-29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地正進行例行實彈演習，不料卻有民眾午間在道路開放通行期間，於路肩拾獲軍方彈匣及十餘發步槍實彈，痛批軍方管制鬆散，擔心被有心人士趁機取走流入黑市。

軍方：已掌握 有安排搜山勤務

軍方強調，訓場為了民眾通行上午短暫開放道路，但仍屬演訓期間，早掌握掉落的彈匣，下午會有搜山勤務，民眾不該進入訓場撿拾彈藥，既違法又危險。

前天中午撿到彈匣的民眾阿屏說，當時將步槍實彈十五發，彈匣一個帶至軍方管制點，本以為軍方會有所改善，沒想到昨天中午道路開放時間又撿到兩發子彈，滿地掉子彈的狀況，實在懷疑軍方演習過程的嚴謹度。

阿屏指出，軍方上週演訓開始，共計在道路周邊拾獲步槍實彈廿五發，彈匣一個，射擊過後遺留現場步槍彈空彈殼約一百五十餘發，這樣的彈藥管制方式，恐怕會讓有心人士趁機帶出實彈。

軍方強調，每天早上八點至十一點半為實彈演訓，下午兩點至四點為搜山及未爆彈處理，會將訓場內所有掉落的裝備及實彈收回，短暫開放道路是給民眾方便，不允許撿拾未爆彈，違者可依「槍砲彈藥管制條例」開罰，盼民眾勿觸法。

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