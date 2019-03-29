〈南部〉1票就當選卻涉替人賄選 里長被訴

2019-03-29

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市一名羅姓里長，去年同額選舉尋求蟬聯，一票就能當選，卻拿了四十萬元現金預備為另名縣議員候選人行賄，現金尚未發出就被檢警查獲，台東地檢署偵結，依違反公職人員選罷法提起公訴；東檢主任檢察官連思藩表示，羅雖遭起訴，但全案尚未經由法院判決定讞及褫奪公權，尚能續任里長職務。

賄款尚未交付選民就被逮

起訴書指出，已當選的羅是在去年五合一選舉時，接受了一名不明男子以報紙包裝的四十萬元現金，其中夾雜寫有選民的紙張，並告知「這次選拜託支持李某一下」，囑託以一票不詳代價賄賂及分別轉交選民，基於預備同意行賄的犯意，當場接受，但尚未將賄款交付選民，警方接獲情報，持搜索票在羅的住處起獲藏於洗衣籃牛仔褲袋的四十萬元。

判決書指出，全案並無證據可證羅主動提名單包攬賄選事務，扣案名單字跡與羅的字跡也不相符，堪認主觀上無意圖漁利犯意。

連思藩表示，羅偵訊坦承預備幫人買票，曾提及為一名李姓縣議員候選人買票，但沒有辦法證明，之後的說法都是說有人把錢給他，但又不願說出給錢的人，曾調查羅的帳戶、交易明細，但非透過帳戶轉來，查不出現金來源，因此案情無法向上追查。

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