〈台北都會〉留住高中生 台大校長附中招生

2019-03-29

〔記者蔡亞樺、劉婉君／台北報導〕人才流失近來成為關注焦點，據北市府資料顯示，北市高中職畢業生出國念書從四年前僅二六九人，到去年倍增為六四○人，台灣大學校長管中閔今晚將出席在師大附中禮堂舉辦的招生座談會，向北北基高中生與家長招生，北市多所傳統明星高中期待台大的「拋磚引玉」，交大、清大、成大等優秀大學皆能比照。

附中表示，從沒有大學校長親自跟學生、家長面對面，這是第一次。

建國中學校長徐建國指出，近年建中生出國念書狀況明顯增加，他發現國外大學，例如日本、香港、新加坡大學，到建中辦招生說明會時，詳細介紹大學制度，包括學習環境、雙聯學位、出國交換生等計畫，這對家長與學生很有吸引力。

徐建國說，台大或國內其他大學辦說明會時，僅派出各系的教授說明，未來學位取得或就業都沒說明。

北一女校長楊世瑞也說，國內大學招生說明大多偏向自己的科系，例如財務金融系、土木工程系各自說明系上的教學、師資等，但對於學校整體性並不清楚；楊強調，家長、學生要了解的是宏觀且整體的大學資訊，而非單一系所。

中山女中表示，台大會舉辦相關博覽會，讓學生與家長到校園參觀，但無法跟校方面對面詢問，台大校長願意親自宣導說明，看得出台大企圖心，也希望清大、交大、成大等大學都能辦說明會。

成功大學招生組組長黃信復表示，成大每年都會由教務長率領學院院長，到建中、桃園武陵高中辦理招生說明會。校長蘇慧貞也一直很有意願親自到各高中介紹成大的發展，爭取優秀學生就讀，例如二○一七年曾到北一女、二○一六年曾到建中演講。

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