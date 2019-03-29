〈台北都會〉詐領助理補助費 童仲彥判7年半

2019-03-29

〔記者張文川、郭安家／台北報導〕前台北市議員童仲彥被控利用人頭當公費助理，詐領十二萬餘元公費助理補助費，台北地院昨依貪污治罪條例中的「利用職務上機會詐取財物罪」，將童仲彥判刑七年半、褫奪公權四年，沒收不法所得，另依刑法「使公務員登載不實罪」判刑五月，可易科罰金十五萬元；可上訴。

對此，童仲彥昨未接記者來電，媒體於其群組詢問此事，童也神隱不回應。

判決指出，童仲彥於二○一二年十一月至隔年二月間，以蔡姓搬家工人名義申報公費助理補助費，詐領十二萬餘元公費助理補助款；又於二○一二年三月至隔年四月間，將助理魏國桂的張姓妻子登記為公費助理，但張女並未實際從事助理工作，此部分構成使公務員登載不實罪。

童仲彥辯稱蔡、張是他實際聘用的公費助理，不是人頭，但蔡證稱自己並非童的助理，前辦公室主任朱柳哲、助理康渼量等人也都說很少看過蔡，且蔡同時期還在搬家公司上班，認定蔡只是掛名；而依魏國桂、張女的證言，童是受魏請託，為了讓張女投保勞保，而同意將張女掛名為公費助理，無聘用張女之意，因此不採信童的辯詞。

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