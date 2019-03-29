〈台北都會〉學姊談統獨被Ｋ慘 柯文哲：她不到30歲

2019-03-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩近日上政論節目，一席「統獨是假議題」的說法引發爭議，北市議員指出，黃瀞瑩以副發言人身分，在政論節目大談和市政無關的統獨議題，質疑黃公然違反公務員服務法。不過黃瀞瑩昨神隱未接電話，也沒有進辦公室，北市府僅低調說一切依法行政，黃的立場基本上和市長柯文哲一致。

議員批違反公務員服務法

市長柯文哲昨受訪笑說知道學姊被Ｋ慘了，「其實她是學妹，還不到卅歲」，一個年輕人要在很短時間內講一大堆不容易，很多東西也是慢慢學習的。柯解釋，統獨是假議題是說，放在中美對抗的架構下看，美國現階段不會允許台灣統一或獨立，但在這個大局之下，隨時有人想破壞那個均衡，所以大戰略沒變，仍要隨時提防小動作、小波折。

北市議員游淑慧昨發出書面質詢，她提及，前北市觀傳局長陳思宇曾以「觀傳局機要」身分上政論節目惹議，當時柯文哲公開表示要檢討；市府人事處也說，公務員服務法有規定，未經長官許可，不得以本人和局處名義發表談話，若發言影響到北市府聲譽，或有領取通告費情事，會記申誡或記過作為懲處。

議員游淑慧質疑，「是否經市府長官同意？」「她的談話代表柯文哲市長嗎？」黃談論與市政無關議題，是否違背公務員服務法相關規定？

據了解，黃瀞瑩當天是在上班時間請假去錄影。北市府副發言人柯昱安表示，黃確實是以副發言人身分上節目做市政辯護，但是很難去規範其他來賓討論政治議題。至於黃談話是否代表柯文哲，柯昱安僅說，一切依法行政。

北市人事處則稱仍須進一步了解，並指所謂的兼職是指有固定的職務，通告費那種臨時領的，不算是兼職收入，不見之前「有領取通告費情事，會記申誡或記過作為懲處」的強硬態度。

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