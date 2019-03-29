〈台北都會〉北市大巨蛋倉促想闖關 委員罵︰又不是看卡通

2019-03-29

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕遠雄大巨蛋案昨送至台北市都市設計審議委員會闖關，遠雄前天傍晚才送交人潮疏散電腦模擬動畫，都審委員不滿沒時間審視、「又不是在看卡通影片」，都審會主席、都發局長黃景茂裁示擇日再討論；電腦模擬人員避難步行速度，是以台北市政府安檢標準每秒一．二公尺為基準，因應都審委員要求，黃也裁示遠雄模擬每秒○．六公尺。

前天才送人潮疏散電腦模擬動畫

遠雄報告，以大巨蛋五萬九八三三、八萬三七三三容留人數模擬，大巨蛋人潮可八分鐘離開觀眾席到走廊、十五分鐘離開場館。但有都審委員發現，遠雄模擬已設定火災時消防車就停在現場，無法釐清進場狀況。而遠雄前晚才提供模擬動畫，委員揚言審不下去，還有委員說從國外審到國內，從沒遇過這種狀況，需要有足夠時間看，又不是在看卡通影片。

遠雄︰沒說要何時提供電腦模擬資料

遠雄建設總經理湯佳峯說，這案子審很久，不清楚要怎麼審，每次委員都有新議題不斷提出，且歸責遠雄好像故意回覆不清楚。他還說，抱歉，都審會承辦員沒說要何時提供電腦模擬資料，如果是違反規定太晚提供，那昨天可不用開會；他還請委員提供消防車模擬軟體，遠雄馬上就去買。

特別的是，前都發局長林洲民昨於臉書批說，遠雄前天傍晚才交電腦模擬動畫，在他任內不會受理昨天的都審會。台北市長柯文哲昨受訪強調，林洲民問的是一種社會意見，很簡單，遠雄就要回答清楚，反正整個過程有網路直播，就讓社會大眾來評判。

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