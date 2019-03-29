〈台北都會〉《看問題》視法治和專業為無物的台北市長

2019-03-29

記者陳曉宜／特稿

台北市政府將兩位資深副局長「跨專業」互調，引發破壞文官體制爭議，遭銓敘部警告，市府人事令也臨時喊卡，但柯仍說沒有問題，辯稱是要「整合文化及觀光資源」，此話一出，不禁令人質疑，兩位柯市長任命的觀光傳播局長與文化局長難道是廢人嗎？

政府一級首長屬政務官職，隨民選首長上任，不受公務人員任用資格限制，目的在提供民選首長選定與自身理念相合的內閣成員，落實政策推動。

文官體制是指執行公共政策的行政組織，它是由一群專業事務官所組成，他們在政府科層組織中依專業進行養成，依法穩定執行業務，不因首長換人而改變，是政府機構穩定運作的核心。

因此，柯市長要執行文化與觀光資源整合的政策，不是將兩個單位的專業資深文官，調至非專業的職位上，應該是由貫徹市長政策的兩位局長，進行資源整合與協調。

事實上，文化局共五科，觀光局副局長陳譽馨即將接任的是與文化建設相關的文資、建設與資源科，與掌管文創、藝術活動等可促進觀光活動的文創科與藝術科完全不相關，因此柯所稱的「整合文化及觀光資源」理由，根本是騙人的，真正理由，是要迎合台大把原掌管文資的文化局副局長田瑋移開，讓不具專業、性情溫和的陳譽馨站上第一線當砲灰，承擔拆除古蹟、歷史建物的罵名。

柯上個月才說，台灣文官制度遭嚴重破壞，導致台灣經濟力轉弱，稱文官都在看長官臉色，視法治和專業為無物。原來柯市長說的就是自己，不僅不尊重文官體制、更不尊重兩位副局長約二十年的專業與個人意願，成為名副其實「視法治和專業為無物」的台北市長。

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