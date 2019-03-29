〈台北都會〉柯文哲人事派令突喊卡 議員︰違法亂紀

2019-03-29

〔記者沈佩瑤、楊心慧、劉力仁、郭安家／台北報導〕本報昨獨家揭露，柯市府日前突然下令，要求北市府觀傳局副局長陳譽馨、文化局副局長李麗珠兩職互換，無視兩人專業和經歷，破天荒異動引發內部反彈聲浪。市長柯文哲昨早受訪還振振有詞的說沒問題，表示是為了整合資源，一轉頭卻悄悄下令暫緩。人事調動髮夾彎不但兩局同仁都錯愕，直問「耍人嗎？」也讓北市議員許淑華高聲痛批是「違法亂紀」！

觀傳、文化局副局長 兩職互換引爭議

陳譽馨、李麗珠分別在任職的局處廿年、十九年，兩人卻被調換職務，基層認為此舉破壞文官體制，忽視專業。原定人事派令昨生效，兩副局長今到新局處報到上班，文化局昨午舉辦歡送會，席開超過十桌，不少人因李要走而掉淚，兩副局長行李都已收拾，未料下午三點多市長室突然下令「暫緩」，讓參加歡送會的同仁相當傻眼。

據了解，北市府喊卡的關鍵點在於李麗珠原本非新聞職系，無調任觀傳局副局長的資格，擔心未來送銓敘部審查時，李麗珠審核不通過，目前人事處想辦法解套。知情人士表示，這個人事案一定會通過，預估兩週跑完程序，高層希望在開議前搞定人事，避免人事案生變。

市府官員︰柯此舉不尊重文官

熟悉人事調派的市府官員說，轉任文官應會給予尊重，市長約人事單位、兩局局長，當事人當面告知，也會詢問意願，除非是文官貪污、瀆職，才會直接處理，柯此舉相當不尊重文官。

文化局長︰由他告知 調職很正常

文化局長蔡宗雄坦承，該人事案由他「告知」兩副局長，但他認為調職很正常，自己也常調動。北市府觀傳局長劉奕霆證實，受到府級長官指示，要先等銓敘部確認職系是否有疑慮。陳譽馨、李麗珠昨皆低調表示，等候通知。

北市府人事處長程本清指出，觀傳局副局長是新聞職系、文化局副局長則是文化行政，銓敘部對於公務員要改變職系，會需要一些資料來補充，他強調是市府主動詢問需要補充哪些資料，希望程序更完備，並非銓敘部要求。依照公務人員任用法第三條對「職系」的意義，是指包括工作性質及所需學識相似之職務。

改變職系 銓敘部須市府補充資料

銓敘部政次蔡秀涓表示，昨天剛收到北市府李麗珠及陳譽馨職務更動申請公文，銓敘部將依法審查兩人職系是否可以互調，但需要一點時間。

北市議員許淑華昨批評柯市府「違法亂紀」，許說，柯愛講一切依法行政，如今卻愛調誰就調誰，還要找銓敘部背書，由無文資專業的陳譽馨擔任副局長，柯市府淪為只要市長欽點，就不惜代價達到目的。

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