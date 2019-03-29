〈台北都會〉淡水天元宮櫻花延後開 接駁車延長至四月七日

2019-03-29

〔記者何玉華、邱書昱、陳心瑜／新北報導〕受天候影響，櫻花花期延後，知名的淡水天元宮櫻花季也延長，新北市交通局原本行駛至三月底的「捷運淡水站—天元宮」及「輕軌淡水行政中心站—天元宮」兩條賞櫻接駁公車，延長服務到四月七日。

交通局表示，兩條接駁公車的首班車，在上午八點分別從捷運淡水站及輕軌淡水行政中心站發車，末班車是下午五點由天元宮發車，接駁車延長服務至四月七日，會視花期狀況再酌予延長，民眾可以搭乘捷運或輕軌轉乘接駁車，或搭乘866、875、876、877等市區公車上山賞櫻。

土城希望之河左岸賞櫻 明有表演

另外，位於捷運海山站三號出口附近的土城區「希望之河左岸賞櫻」活動，明天（三十日）下午兩點半舉行，有樂團演唱、舞蹈等表演，還有定點導覽解說及櫻花彩繪，可以將粉嫩櫻花畫在臉上、手上，受到氣候影響，目前花開僅約兩成，預估清明連假才會盛開。「希望之河」櫻花步道有六十多棵櫻花，從海山捷運站三號出口，沿海山路步行至裕民路五十五巷口約三分鐘可到。

三芝三生步道 明來櫻花樹下品茶

新北市三芝區三和社區及共榮社區也有櫻花美景，「三生步道」遍植數百棵吉野櫻，「三生」是指「生態、生產、生活」，循著步道漫步，體驗社區居民的農村生活，新北市農業局輔導社區維護整修，為老房子彩繪新風貌，現已成為打卡景點，並整理附近的「風芝門」社區意象及修復觀海平台，適合賞花或看海，民眾也可到農夫市集購買新鮮蔬果，市集每週六、日早上八點至下午五點，售完為止。

市府景觀處明天（三十日）在三芝區三生步道舉辦「櫻花茗書香」活動，邀請遊客在櫻花樹下品茶，上午有國樂演奏，下午有說書人講述三芝在地故事，現場免費提供旗袍古裝讓民眾拍照。

新北市櫻花資訊可搜尋「新北櫻花稼期官方網站」（https://bit.ly/2DPVnnu）或臉書粉絲團「賞花快報」。

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