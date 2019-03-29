〈台北都會〉侯友宜訪林姿妙 推東北角海洋公路

2019-03-29

〔記者賴筱桐、林敬倫／綜合報導〕新北市長侯友宜積極促進鄰近縣市的跨域合作、交流，繼先前拜會基隆市、桃園市及台北市長之後，他昨天拜訪宜蘭縣長林姿妙，洽談雙邊的觀光、有機農業、經濟合作等議題，包括推展東北角的海洋公路、北宜公路轉型發展等，雙方承諾共同打拚，為兩縣市民眾謀福。

打造共同生活圈 新闢客運路線

侯友宜表示，新北、宜蘭在觀光、地方經濟發展、交通、有機農業等方面都可以合作，例如新增跨縣市客運路線、成立有機農產品行銷智能中心、合辦溫泉節等大型觀光行銷活動、東北角的漁港觀光串連等，雙方已取得共識，包括推展北宜公路轉型，發展山、海線觀光旅遊，新闢宜蘭縣到新北市三重區的客運路線等。

林姿妙說，宜蘭縣有好山好水的觀光資源，有機農產品的品質很好，北宜公路可眺望蘭陽平原夜景，希望和新北市共同提升觀光發展。

侯友宜說，「北北基桃宜」五縣市是北台灣的共同生活圈，新北市是唯一與其他四縣市都有接壤，位居重要樞紐，市政發展應以縣市合作的角度規劃，讓交通與區域連結更便利，共同帶動北台灣的觀光及經濟發展。

合辦溫泉節 北宜公路轉型等

他表示，新北、宜蘭有很多可以合作，例如海上藍色公路，可以從新北市的東北角跟宜蘭接軌，北宜公路也可轉型，發展沿線觀光及農產品行銷，宜蘭往返新北也可以擴增更多的客運運輸量。

侯友宜並以萬里隧道實施區間測速，有效降低車禍事故的經驗，建議在北宜公路擇定彎度較大路段進行區間測速。

新北市政府觀光旅遊局長張其強指出，新北、宜蘭可以共同發展近海的觀光資源，並在重大節慶活動合作，包括宜蘭童玩節、溫泉節與綠色博覽會等，共同推展觀光旅遊。

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