〈北部〉暖冬花蓮箭筍少一半 農民收入大減

2019-03-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮淺山的原住民部落，春季的箭筍是部落重要的經濟收入，但今年春天箭筍減產，包括光復鄉、萬榮鄉等產地，每年此時箭筍通常已「跳水價」，不過目前市面上箭筍仍維持十二兩二百元元高檔。光復鄉農民巫先生說，今年春天的雨水、溫度都可以，眼看著箭筍季四月初就要結束，今年採收的量少了一半以上，損失慘重。

光豐農會推廣部農事指導員陳俊銘表示，這幾天農民有反應，往年同期「一天可以收到一公噸的量」，去殼箭筍價格也從每台斤三百、四百元高價跌到一百元，但今年盛產季雖然價格比往年好，但沒有筍子可以賣，也收不到這麼大量。

記者跟著農民到海岸山脈西側光復鄉東富村的筍園，箭筍季回來幫忙採收的農民鄭小姐說，去年的這個時候「一天至少可採個三大袋」，但是今年暖冬，農曆過年期間就已經有箭筍少量生產，可惜當時比較沒有雨，日照又短，結果該盛產的時間卻長不出來，到現在已接近尾聲。她說，以前一個春天可以賺個五萬以上，今年有二萬就不錯了。

不只是光復鄉的箭筍減產，隔壁萬榮鄉紅葉村的箭筍也有減產情況，有攤商說，他在台九線路邊擺攤，因光復今年箭筍少，還跟紅葉、馬遠收箭筍，但今年收購量都衝不高，比往年少一半。

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