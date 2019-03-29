〈北部〉宜市丟丟銅廣場 4月中恢復擺攤

2019-03-29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市丟丟銅廣場產權屬台鐵所有，由縣府承租供文創市集業者申請使用，但租金預算去年底被刪除，傳出四至六月無法繳納租金，廣場恐怕無法繼續使用，引起業者恐慌；縣府秘書長林茂盛說，經過溝通，台鐵同意延繳租金，可望在四月中旬恢復擺攤。

預算被刪 台鐵同意延繳租金

議會審查今年度預算，紅磚屋連同丟丟銅廣場、宜蘭旅遊服務中心土地、建物，每年兩百二十七萬元租金全刪除，縣府發出公文，告知丟丟銅廣場四到六月暫停擺攤，前宜蘭縣議員薛呈懿說，市集業者反映，縣府對此雙手一攤表明無法處理，讓他們求助無門。

議員薛呈懿︰市集業者求助無門

薛呈懿說，台灣各地火車站前均屬超級商圈、補習班、百貨公司，難得宜蘭火車站獨樹一幟，有在地性文創市集經營者，市集以外的時間，也有學生活動、藝文表演、集會遊行，如失去這些，變成資本、商業化的場域，那就非常可惜。

宜蘭縣文創市集同盟促進會理事長李易穎說，丟丟銅廣場當初不願由百貨、集團進駐，才有文創市集產生，如今租地預算被刪，廣場若回歸台鐵，最終一定被財團使用，租金勢必提高，憂心在地文創市集業者，日後租不起這處廣場。

縣府將在五月 提租金追加預算

林茂盛說，縣府將與議會溝通，在五月提出租金追加預算，從四月編列到十二月，全力尋求議員支持，台鐵如果同意延繳，縣府會繼續辦理文創市集承租程序，力拚四月中旬恢復丟丟銅廣場的文創市集。

台鐵表示，丟丟銅廣場合約到年底，縣府無法準時付出租金，不用繳交滯納金，仍有廣場使用權。

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