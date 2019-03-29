〈北部〉遙控機墜毀 撞破民宅大洞無法管

2019-03-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一戶磚瓦平房屋頂，昨天遭一架失控的遙控模型飛機撞破，墜毀的模型飛機在屋頂冒出陣陣白煙，幸好未釀成災禍，但也嚇壞周邊住戶。苗栗縣政府主管無人機業務的勞工及青年發展處表示，因中央規範無人機相關法規，於今年七月一日才實施，目前無法可罰，但屋主可尋求民事賠償。

中央相關法規 7月實施

苗縣府勞青處長彭德俊說，苗縣雖已定有「苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法」，但由交通部民用航空局擬定的「無人機管理規則」，「民用航空法」遙控無人機專章，七月一日才正式施行。在中央母法尚未施行前，目前無法可罰。

彭德俊說，「無人機管理規則」上路後，遙控無人機就要辦理註冊，並要考取證照，才能飛行，且對意外通報責任、投保責任保險、行政規費收取，均會有相應規定。

無人傷亡 玩家允賠償屋損

四十二歲徐姓男子昨天在苗栗市河濱公園模型飛機場，起飛一架遙控模型飛機，約十一點許，飛機失控墜落到距離場地約一公里外的衛福部苗栗醫院旁橋頭北社區一戶磚瓦平房民宅，民宅屋頂被撞出一個大洞，飛機部份殘骸和燃油，飛散屋內、外，幸好當時屋內無人。

周邊住戶被墜機巨大撞擊聲嚇著，紛紛出外探看，發現一架模型飛機在鄰居屋頂，還冒出陣陣白煙，趕緊打119。徐男隨後也趕赴現場，婉拒媒體採訪，但向警方表示將允諾負責屋損賠償；有玩家研判，可能是電池過載造成短路，也有玩家認為應是「空間迷向」，導致失控。

苗栗市河濱公園模型飛機場，於一九八六年劃定，是全台灣西岸最佳的遙控模型飛機飛行場地，吸引許多玩家前往。過去曾發生數起墜落民宅、河床意外，都未造成人員傷亡。

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