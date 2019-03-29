〈北部〉竹縣游泳館裝修重啟 會員、套票展延

2019-03-29

〔記者黃美珠、洪美秀／新竹報導〕新竹縣游泳館在封館裝修一個月後重新開放，封館期間無法游泳權益受損的會員或套票用戶，可在營業時間前往「換票」，到期日延長卅日，約五萬張套票、兩百張會員卡受影響。

工程一個月 到期日延長30日

負責經營的遠東鐵櫃鋼鐵廠公司執行長謝美惠說，封館裝修主要是更新廿五公尺溫水游泳池的過濾筒、修繕池底硬體和相關設施如水道線、游泳線、水道繩等並調整各池的水溫加溫設備，現在的水溫都符合相關規定。

長期被詬病的男女淋浴間地板鋪面也全部更換、並打通堵塞的排水孔，後續還將處理地面易滑問題、修繕五十公尺大池。

謝美惠說，有關優惠停車問題，目前仍協商中；票價方面則還是依合約走，但會透過臉書粉絲頁定期舉辦促銷活動，提供優惠票回饋消費者。

竹北運動中心 5月底、6月初開放

至於竹北國民運動中心，主建物已經完成點交，謝美惠說「一定會在今年夏天以前營運」，原則上應該會在五月底、六月初之間。屆時會有十天完全免費的試營運體驗，有意者必須先在線上預約。

謝美惠說，開幕後，每天早上八點到十點是「公益時段」，只要是年滿六十五歲的縣民，都能在這個時段免費使用。

香山高中拆除校舍重建動土

此外，新竹市香山高中老舊校舍拆除重建工程昨天動土，新校舍已經由全校師生投票命名為「馨岳樓」，將結合在地玻璃產業及學校美術工藝的特色，預計明年完工 。

新校舍為四層建物，共規劃十九間教室，包含普通教室四間與電腦、音樂、表演藝術、玻璃製作、陶藝、烹飪等專科教室十五間。

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