〈北部〉《桃園》4校「好棒」 獲頒272萬獎勵金

2019-03-29

〔記者許倬勛／中壢報導〕 由教育部舉辦、有「台灣春季甲子園」稱號的高中棒球運動聯賽硬式木棒組月初完賽，平鎮高中勇奪隊史第二座冠軍，壽山高中也締造隊史新猷的第五名；龜山國小、仁善國小也在富邦盃少棒賽分獲冠軍、季軍。市府昨於中壢區設宴表揚各隊全體隊員與教練，市長鄭文燦頒發獎勵金給四隊，共二七二萬元。

木棒聯賽 平鎮高中奪冠

平鎮高中棒球隊以預賽、複賽及決賽十二連勝且八場比賽完封對手的不敗之身，繼二○一七年後，獲得隊史第二座木棒聯賽冠軍，且有七名選手獲各位置最佳獎項，投手吳秉恩榮獲年度MVP殊榮。

平鎮高中教練吳柏宏說，硬式木棒比賽時間長、場次多，對選手來說是耐力與體力的考驗，因應農曆年後的比賽，大年初四就召集隊員訓練，不論封王與否，都以孩子們為傲。

鄭文燦昨頒獎給小將們時表示：「桃園是職棒選手的搖籃，盛產強棒、強補、強投！」恭喜四校脫穎而出，市府會當選手們最強的「後援投手」，不論在軟硬體設備上，都會給予最大支援，守護棒球向下扎根發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/