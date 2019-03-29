〈北部〉《桃園》候車無障礙 首處示範點泰豐輪胎站啟用

2019-03-29

〔記者許倬勛／中壢報導〕為保障身障者乘車權益，市府交通局今年起盤點全市候車環境，選定候車乘客多、有低底盤公車停靠的中壢區泰豐輪胎站為「無障礙優先公車候車區」示範場域，設置身障坡道、發光型無障礙LED標誌，昨天啟用，將逐步設置推廣。

設發光型無障礙LED標誌

打造友善公車近年來成為各地政府在都會區的施政重點，桃園市目前有三六二輛低底盤公車，佔全市公車數量約四十二％，但在候車站體方面，仍有候車位置不友善、無障礙斜坡未固定或設置等問題，讓身障者上下車不僅耗時費力，還得讓全車乘客等候，亟待改善。

輪椅族張小姐說，每次外出，交通是最頭痛的問題，儘管低底盤公車逐漸普及，但公車跟人行道普遍有間隙，電動輪椅的輪子可能會被卡住，願意幫忙的公車司機屈指可數，乘客大多冷眼旁觀，因此寧願選擇車資數倍以上的計程車或復康巴士，她還曾聽聞有身障朋友因身高較矮，只能到慢車道上招車，「簡直是拿命來賭」。

清查公車站點 逐步改善

桃市身心障礙聯盟為此數次向交通局請命設置無障礙專屬候車區，交通局完成第一個範場域後，四月底前可完成桃園、中壢、大園、龜山、蘆竹、八德、大溪等區十六條低底盤公車路線、八十站點的清查，建立通用設計原則，逐步推動改善。

交通局率先選定中壢區泰豐輪胎站為優先示範站點，將候車亭周圍人行道、候車亭及馬路間的高低差順平，並增設身障坡道及發光型無障礙LED標誌，讓輪椅族在夜間搭乘上下車時，也能增加辨識度保障安全。

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