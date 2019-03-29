〈中部〉群聚感染？台中忠明高中逾百學生腹瀉

2019-03-29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市忠明高中昨日陸續有高中部學生出現嘔吐、腹瀉等不適症狀，加上一早就請假未到校學生，校方統計昨約有一百一十二名高中部學生因身體不適等原因請假，因國中部也吃相同午餐，但未出現請假異常情況，衛生局已啟動食物中毒等調查釐清原因。

校方指出，昨一早就有近五十名高中部學生以身體不適、準備大學申請備審資料等原因請假，不料，之後陸續接獲班導師回報學生出現嘔吐、腹瀉等症狀，統計有五十餘人到校後身體不適請假就醫或回家休息，總計高中部昨日共有一百一十二人請假。

衛生局表示，接獲通報後已啟動食物中毒調查，並已請防疫人員進行個案檢體採集。學生陸續至醫療院所就醫後，無人住院；衛生局即日起每日監測各班師生健康狀況，並每日進行全校消毒，將持續追蹤學生發病及個案就醫情形。

校方指出，近日因逢段考，學生前兩天在密閉空間相處時間較長，昨早未到校高中部學生中，有兩人回報是感染諾羅病毒請假，且不少請假的學生出現疑似感冒及腸胃不適等情況，已提供衛生局參考。

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