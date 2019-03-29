〈中部〉盧秀燕滿意度僅40.9% 六都墊底

2019-03-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕九合一大選後，首次縣市長施政滿意度調查出爐，台中市長盧秀燕滿意度僅四十．九％，居六都之末，綠營議員昨日痛批，盧秀燕「膨風水蛙刣無肉」；而盧秀燕聲稱上任以來有二百多億的企業投資案，綠營也打臉說，這些投資案都在前市長林佳龍任內定案。

兩百億投資案 綠議員批盧割林佳龍稻尾

最新出爐的縣市長施政滿意度調查顯示，盧秀燕滿意度僅四十．九％，為六都中滿意度最低，不滿意則有卅二．一％，在年紀卅至卅九歲及政治立場中立的選民中，不滿意者多於滿意者。

民進黨團總召李天生及議員邱素貞、賴佳微、林德宇召開記者會，林德宇說，市政建設一棒接一棒，應該要做一分說一分，但盧秀燕做一分說十分，自我吹捧無極限。執政百日尚有林佳龍打下的基礎，呼籲盧謙虛執政，否則「膨風水蛙刣無肉」，端不出施政成果。

賴佳微指出，盧秀燕主要政見都未見積極作為，反而全推給中央、前任市長，好像現在的台中市長是總統蔡英文，盧市長如此不負責任的態度，簡直讓台中倒退回到十年前「重北輕南忘台中」，呼籲盧不要持續耗損前任市長的努力。

至於盧秀燕聲稱大家對她比較有信心，上任二個多月就有二百多億元的企業投資案，李天生表示，這些投資案都是前市長林佳龍成功「築巢引鳳」的結果，盧上任後沒有新企業投資，執政沒半步，只是「割稻尾」，攬奪林佳龍的政績。邱素貞也批評，盧秀燕沒有準備好執政，沒有積極作為。

新聞局長︰市府會調整再努力

市府新聞局長吳皇昇回應，民調有高有低、有肯定也有警惕，但不論如何，都要謙虛面對，更加努力；市府尊重每一份民調，每一份民調都是參考，好的反應感謝市民肯定，認為不夠的會調整再努力，市府戰戰兢兢且務實做好每一件事情。

吳皇昇表示，盧市長上任後，多家企業陸續投資台中二百億元是事實，顯見商界對盧市長及台中未來經濟有信心，才堅定加碼投資；藍綠口舌之爭沒有意義，這些投資對台中來說特別感到振奮，這對市民才是最重要的事。

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