〈中部〉疑失智症未確診者 南投納入服務對象

2019-03-29

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣目前失智人數約六千八百多人，縣府今年特別配合中央「失智照護服務計畫」，在全縣十三鄉鎮市設置二十七處失智社區服務據點，盼藉由涵蓋率達百分百的據點，提升民眾社區失智症服務使用率及便利性，讓家庭照顧者不再蠟燭兩頭燒及無後顧之憂，能好好安心工作。

南投縣衛生局指出，所謂「失智社區服務據點」係以社區在地化服務為基礎，主要提供失智症個案及家庭照顧者服務，課程內容多元、豐富，尤其，透過體適能、認知刺激、音樂輔療等活動方式，在過程中訓練長輩的認知功能，包含記憶力、注意力、語言能力、組織能力、空間、時間定向力，以達到預防及延緩失智效果。

衛生局進一步表示，失智症者多半行動自如，外表看起來與一般人沒兩樣，但因腦部功能受損，各方面也會逐漸出現障礙，問題是「老人囝仔性」？還是真的生病？並不易立即判斷，所以包括疑似失智症尚未確診者，也免費納入該服務體系中，且每週至少服務一個全日或二個半日，每半日最少三小時，有需求的民眾，可電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心（049-2209595）或官網線上申請。

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