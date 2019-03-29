〈中部〉彰市、縣府負擔比例卡關 3停車場陷僵局

2019-03-29

〔記者張聰秋／彰化報導〕獲核定納入前瞻基礎建設計畫的彰化市三座停車場興建工程，交通部力促今年上半年完成發包施工，但在地方自籌經費負擔比例，縣府與市公所卻不同調，興建案陷入「卡關」僵局。

這三座停車場各是台鐵彰化車站後站停車場、彰化市公所第一停車塔、彰化市延平公園地下停車場，核定總工程經費約一○‧三億元，中央補助約四‧五億元、地方自籌約五‧八億元。工務處長林漢斌說，縣府傾向優先開發彰化車站後站地下停車場、延平公園地下停車場，這二座停車場地方自籌款分別為二‧五億元及二‧一億元。

林漢斌建議，在財源考量下，縣府和市公所可各自蓋一座，完成後各自委外營運、自負盈虧。當初縣府爭取前瞻計畫時，前市長邱建富曾表明願意負擔一半的地方自籌費用，但現任市長林世賢只同意提供土地。

林世賢指出，過去在省府時代，停車場經費全由省府與縣府負擔，鄉鎮市公所只有出地。目前市庫雖無舉債，但固定支付員工年終獎金、考績獎金以及春節敬老禮金，就要花掉約三‧八億元，只剩下二‧七億元可以使用，無法用有限的現金全部去蓋停車場。

縣府與市公所今日將就此事開會協商，預料卡在經費分攤難喬下，恐讓開發案存在變數。

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