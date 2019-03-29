〈中部〉彰縣議員助弱勢媽 一日兩案同名同姓

2019-03-29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是巧合！彰化縣議員賴清美經常幫助弱勢媽媽，最近又有民眾轉介個案，沒想到，同一天受理的二案，竟然是同名同姓，兩人的名字完全一模一樣。賴清美說，這還是她服務選民十多年來，頭一次遇見這樣的巧合！

服務選民 賴清美10餘年首見

賴清美說，這二位同名同姓的弱勢媽媽，名字並非常見的「菜市名」，但兩人不只名字一樣，連戶籍都在線西，目前都是中低收入戶。其中一位是三個孩子的媽媽，今年卅九歲，原本家中經濟全靠丈夫工作，但丈夫生病後，頓失經濟來源，加上小孩分別是八歲、七歲，以及未滿一歲的嬰兒，分身乏術下，還要請人照顧生病丈夫。

賴清美說，另一個是下個月即將臨盆的孕婦，來自單親家庭的她，今年廿九歲，因為丈夫入獄，現在住在朋友家，但朋友也是單親媽媽，這位孕婦目前無業，眼看就要生小孩，真的讓人不捨。

社會處向她求證 發現此巧合

賴清美接獲民眾轉介個案後，一開始並沒有發現兩人同名同姓，但把資料給縣府社會處人員，希望能透過公部門提供社福資源時，社會處還誤以為議員同一個案送了兩次，再度向賴清美求證，她才發現，「天啊！同一天二案竟然同名同姓！」

縣議員四連霸的賴清美說，她服務弱勢案件應有數百件，但同一天二案竟同名同姓，十多年來還是頭一次，由於她是親自把縣府慰問金，以及自己所包的慰問金直接送到弱勢媽媽的手中，所以兩位同名同姓的媽媽，並沒有碰面。

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