〈中部〉《彰化》大甲媽遶境防搶轎鬥毆 彰警賭上烏紗帽

2019-03-29

〔記者湯世名／彰化報導〕向聚眾鬥毆宣戰！大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎將於四月八日行經彰化市區，新任彰化縣警局長方仰寧不敢大意，將成立「指揮中心」，針對民生地下道、三民路，以及媽祖回鑾時的大埔路、永樂街等易搶轎、聚眾鬥毆路段，部署大批警力，並召集彰化市四十家宮廟進行約制，宣誓警方將嚴正執法，全力嚴防打架滋事。

召40宮廟約制 宣誓全力嚴防滋事

大甲媽年度南下遶境進香活動將於下月七日展開，八日預計中午過後，經過大肚橋進入彰化市。依往年經驗，將於九日凌晨進入民生地下道，稍後駐駕南瑤宮；北返回鑾時，預計十四日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，十五日清晨離開彰化縣境，進入台中市區。

近來部分縣市頻傳聚眾鬥毆，行政院長蘇貞昌放重話全力拚治安後，全國警政單位無不繃緊神經。大甲媽每年遶境行經彰化市區時，均發生陣頭暴力相向，讓甫就任數日的彰化警察局長方仰寧如臨大敵，日前大甲鎮瀾宮幹部到彰化警局拜會時，方仰寧即向指揮官彰化警分局長洪宏榮說：「不是好（順利完成），就是倒（下台負責）」，要求務必全力嚴防聚眾鬥毆發生。

規劃成立指揮中心 部署警力防範

警方並規劃成立指揮中心，在大甲媽南下遶境時，部署大批警力於彰化市民生地下道（三民、民生路口），中正路、永安街口，以及彰化火車站前站周邊道路；北返回鑾時，針對大埔路、英士路口，民族路、華山路口，永樂街及中山路一、二段部署警力，全力防範聚眾鬥毆事件發生。

縣警局指出，洪宏榮去年就曾處理過大甲媽遶境經彰化市時的聚眾鬥毆，當時處置得宜，以警力立刻壓制騷動的黑衣人，讓事態不致擴大，有了去年經驗，今年較能得心應手。

縣警局長勉指揮官「不是好，就是倒」

適逢全國中高階警官調動之際，擔負這次大甲媽遶境治安維護重任的洪宏榮，可望高升至其他縣市督察長等職位，但外界認為，一旦大甲媽遶境暴力事件演變至難以收拾的局面，他的官位恐將不保，也就是方仰寧所說的「不是好，就是倒」，對此洪宏榮僅強調「全力以赴」，務必要做好治安維護防範暴力滋事發生。

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