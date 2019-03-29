〈中部〉《嘉義》阿里山公路設行銷點 翁章梁允研議

2019-03-29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣長翁章梁兌現競選政見，為了解偏鄉在交通、教育、老人安養等面向遇到的問題及需求，昨下午到阿里山鄉舉行首次座談會，阿里山鄉長杜力泉建議，鄉內產業缺乏行銷管道、宣傳乏力，建議在阿里山公路設置供村落行銷據點，發展在地產業，提高農產品能見度，翁當場允諾，將由農業處邀請公所、農會等單位研議可行性。

鄉長建議供村落發展在地產業

現場與會者發言踴躍提出問題，翁章梁說，現場能解決就解決，還沒答案的，他會要求相關局處列管，每三個月檢討一次；翁強調，阿里山鄉有七個原住民村落、五個平地原住民村落，面積約占全縣五分之一，是最大面積的鄉鎮，透過座談會建立公所與縣府的溝通協調機制，提高行政效率。

座談會在阿里山鄉災變庇護所舉行，林務局嘉義林區管理處、阿里山國家風景管理處、水土保持局南投分局等單位均派員與會。

縣文化觀光局簡報指出，山美達娜伊谷園區的吊橋扶手及木棧階梯等設施破損，正向交通部觀光局爭取一千二百三十萬元經費，整修達娜伊谷園區、福美吊橋等設施；交通建設部分，已獲行政院前瞻基礎建設計畫經費補助，將針對縣道一六九、嘉一二九線、嘉一二九之一線進行道路改善，總工程經費約四千五百四十五萬元，十二月底前完工。

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