〈南部〉台東火車站周邊停車場 推優惠

2019-03-28

〔記者張存薇／台東報導〕為了改善台東火車站周邊停車亂象，養成民眾付費停車習慣，縣長饒慶鈴與停車場業者張奕春昨天宣布，火車站周邊停車場除單日停車上限一百元延長至明年七月一日，也加碼推出月租停車費優惠，換算一天最低只要卅三元就能停一整天！

縣府交通及觀光旅遊處委託國雲科技經營，台東火車站自去年十月一日起停車收費，其中A、B、D區停車場共有三百廿一個汽車停車位，C區為六百卅個機車停車格，採半小時五元、每日最高一百元優惠收費，路邊停車格則有兩百卅七格，每小時收費廿元、一天最高為兩百四十元。

國雲科技停車管理處長劉國文說，去年十月迄今觀察，最近火車站、新站路西側的A區停車場平日使用率約四成五、假日達七成，可是離火車站三百公尺遠的新站路東側B區、六百公尺遠綺麗飯店旁的D區使用率不到一％，根據台東市區路邊停車收費狀況，約一年半才能建立民眾付費停車的習慣。

單日上限一百元 延長至明年7/1

饒慶鈴說，為鼓勵民眾到停車場付費停車，改善停車亂象，因此與國雲科技協調後，決定延長A、B、D區每天停車上限一百元至明年七月一日。

月租停車費降 最低一天只要33元

此外，國雲科技也加碼優惠，原本月繳停車費為兩千兩百元，四月一日起，A區停車場月繳降為兩千元，B、D區季繳月租費更大降為一千元、換算一天只要卅三元停車費，這是全國火車站最低的方案，希望民眾多多利用。

此外，交觀處長江慧卿也提醒民眾，火車站停車優惠限於停車場內，路邊停車格比照市區收費，請民眾注意。

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