〈南部〉墾丁開放東海岸秘境 溪仔口及鼻頭草原

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園成立三十五年來，僅龍坑及南仁山生態保護區開放民眾申請進入，今年首度開放兩處東海岸秘境「溪仔口」及「鼻頭草原」，今天起上線受理申請，原始秀麗的海岸線風光，被盛讚「遠勝阿朗壹古道（琅嶠卑南古道）。」
溪仔口有礫灘及珊瑚礁景色
這兩處祕境都在南仁山保護區東南隅，墾管處經過近兩年的探勘及規劃，設計出兩條全新的生態旅遊路線；位在屏一六九公路盡頭小海灣「溪仔口」，緊鄰南仁山生態保護區及佳樂水風景區後方的太平洋沿岸，是阿朗壹古道（琅嶠卑南古道）以外，台灣唯二沒有公路的海岸線，溪仔口海岸有礫灘及珊瑚礁景色絕美，人煙稀少宛如世外桃源，海灣景色秀麗。
鼻頭草原壯闊有珍稀植物
另一處遠在台灣東南隅的九棚「鼻頭草原」，有野放的水牛、一池一池的水窪，還有珍稀的植物、昆蟲，草原上可遠眺八瑤灣，遙想一八七四年的牡丹灣事件，壯闊草地與山谷更是美不勝收，透過社區解說員引領，更能感受這處私房景點的魅力。
今起開放申請 每日總量管制
這兩處生態祕境路線，墾管處比照原有的龍坑及南仁山保護區總量管制作法，今天起正式開放申請，溪仔口總量管制每日一百二十人，解說導覽費用為每團十人三千六百元；鼻頭草原總量管制每日兩百人，解說導覽費用每團十人一千八百元，遊客需事先於墾管處官網預約申請入園及聘請導覽解說員。
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