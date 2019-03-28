〈南部〉《29日最後搬遷日》台南鐵路地下化 40多戶仍未領補償費

2019-03-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南鐵路地下化工程已完成補償費發放作業，進入沿線拆遷戶拆除階段，廿九日是拆遷戶搬遷公告最後期限；然仍有住戶未配合搬遷，主要徵收用地的東區、北區三百一十二戶中，尚有四十多戶未領補償費。市長黃偉哲表示，拆除過程中，持續溝通。

市府：尊重住戶意見 將儘量溝通

交通部鐵道局執行台南鐵路地下化工程，市府配合進行用地徵收補償費發放作業。至於搬遷期限過後，市府表示，尊重住戶意見，將會儘量溝通、說服。

對徵收價格有意見 可提出異議

地政局表示，市府配合交通部鐵道局進行補償費發放作業，沿線主要徵收用地，東區拆遷戶數有一百九十四戶、北區一百一十八戶，目前尚有四十多戶未領補償費；原因包括對徵收價格有意見、家中物品多還未整理好，或是人在遠地尚無法辦理，各種原因都有，民眾如果對徵收價格有意見，可提出異議申請，透過地價評議委員會複評，甚至也能提出訴願循法律途徑爭取權益，不會因為執行拆除了，就不能爭取補差價。

地政局表示，由於住戶領補償費及完成土地點交時間各不同，鐵道局陸陸續續展開拆除工程，很難確定什麼時間全部拆除完畢。

沿線受影響拆遷戶三百多戶中，尚未清空搬家的林先生抱怨，鐵路西側店鋪每坪市價百萬元，他這邊店鋪跟別人家後面無尾巷住宅的徵收價格，每坪市價竟然估算一樣標準，「這樣不公平，如何叫人信服？」

部分住戶因物品多，已向市府申請延後搬遷期限，也有住戶昨仍在整理物品。一位住戶表示，之前就有收到公函通知三月廿九日搬遷期限，「會搬的就會搬，不會搬的還是大有人在」。

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