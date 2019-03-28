〈南部〉女所長遭議員嗆 內政部次長陳宗彥親自打氣

2019-03-28

〔記者王捷、蔡文居／台南報導〕國民黨市議員林美燕替民眾協調民事糾紛談不攏，怒嗆台南市警二分局民權派出所女所長郭若萱「坐穩一點」，內政部次長陳宗彥得知，趁著與部長南下行程，特別到警所替郭若萱加油，市長黃偉哲也低調到警所拜訪，並於簽到簿留言「全台南的市民做你的後盾」，讓警方很感動。

黃偉哲留言 全市民做你的後盾

林美燕替民眾協調民事糾紛，找警方協助，但當時警方認為，民事糾紛警方無法介入，所以設立巡邏箱定點巡邏；事後林美燕認為所長沒有親自到店裡關心民眾，因此打電話怒嗆郭若萱「坐穩一點」。

事情爆發後，民眾紛紛送花籃到警所替警方加油，二分局也在第一時間發表聲明，力挺基層警官值勤專業，不容許警力被濫用，支持所長專業處置。陳宗彥說，郭若萱很辛苦，身兼母親與所長的角色，警察機關該做就做，沒什麼好害怕的。

黃偉哲也在治安會報上公開表揚郭若萱，面對不當施壓，能堅守警察本分，對於民事債務糾紛，如果涉及暴力或恐嚇，警察當然有介入的必要，但若要警察喬債或追討，不僅於法不合，且介入不完。法律之前人人平等，要感謝郭若萱不畏特權，堅定執法。

林美燕喊冤 請督察室介入調查

林美燕昨在南市議會召開記者會提出澄清，語帶哽咽否認嗆所長「坐穩一點」，而是說「你要好好地做」，也覺得很冤枉，認為民意代表為民發聲，還受到別人抹黑，無法認同。全案將請督察室介入調查，還原真相。

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