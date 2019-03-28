〈南部〉韓狂簽MOU 遭爆北農時期就大膨風

2019-03-28

〔記者王錦義、楊心慧、黃佳琳／綜合報導〕高雄市長韓國瑜稱簽下五十二億元MOU（合作備忘錄）；前立委、現任台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成爆料，韓任北農總經理任內即喜歡大陣仗簽MOU，二○一四年與昆山水中仙公司簽MOU採購北農高級茶葉一萬盒，結果中方只買七百盒，還是北農降價求售，總金額連付前往中國行銷的機票錢都不夠。

前立委賴坤成爆料 一萬盒茶葉只賣出七百盒

二○一七年差點當上北農總經理的賴坤成在臉書公開說：「大陣仗地召開記者會見證鑫金鷺向高雄貿易商採購三千噸水果、總價五百萬美金，等於一公斤六十元，什麼水果？產地價？等級？季節？數量？但去年沒有韓國瑜來簽約就買了五千六百噸，怎麼今年反而縮水了？」鑫金鷺又不是只買高雄的水果，台東的釋迦、屏東台南的芒果、蓮霧也都有，請列出品項價錢，高雄的有多少？

賴坤成說，MOU只不過是意向書，並不是價格、數量都確定的Order訂單。韓國瑜很會計算以農產品做為拚經濟標的，一方面可彰顯照顧弱勢農民，再者也可透過政治運作，略施小惠，用最少代價即可達成最高的政治效應。

北農主秘：無回應

對於韓國瑜是否在北農總經理任內和昆山水中仙公司簽MOU，採購一萬盒茶葉變七百盒一事，北農主秘路全利表示，北農對此無回應。

MOU和訂單差很大

另外，韓國瑜前往中港澳訪問，宣稱簽下價值逾五十億農漁水產及加工品、花卉的MOU，為讓民眾了解「MOU」和「訂單」（合約）差別在哪，網友紛紛大搞創意，透過簡單的製圖，「秒懂」 兩者差異性為何。

網友創意製圖引共鳴

先前高市府傳出要邀請好萊塢巨星阿諾史瓦辛格到高雄演講，但事後卻以「預算不足」為由排除阿諾造訪高雄，網友指出，這個案例就是典型的「MOU」。網友們也用資深女星白冰冰舉例，指免費替高雄代言的她，就是真正落實的。

多張製圖PO網後，果然引起網友共鳴，MOU只是意願書，意思是：「老子有跟你買東西的意思；但老子買不買你管不著。不是合同。

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