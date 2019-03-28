〈南部〉《觀察筆記》我若成佛

2019-03-28

政治意識昂揚、政治力洶湧的最近，有以孫悟空也有以如來佛自喻。

這般霧煞煞的隔空對話，讓人覺得如五指山聳立於前，怎麼也參不透、看不出玄機，也許，有大智慧想做大職位政治人的意圖就是要使人摸不清猜不著，話嘛，要講得雲裡霧裡的。

倒是悟空傳電影一段精湛自白：「我若成佛，天下無魔。我若成魔，佛奈我何。」緊接著敘述：人活著，就該像孫大聖一樣，狂過，瘋過，愛過，恨過，闖過，拚過，輝煌過，落魄過，得意過，戰鬥過，但，從沒怕過。

怎樣？很張力的文字吧，吸引住眼球的，其實是邊看邊回想自己有七十二變過嗎？自己的人生一路行來的過程又如何呢？

得意總有的，可沒輝煌過，偷偷愛過，狠狠恨過在走路當兒奮踢石子到腳趾頭痛了，可從沒勇敢、張揚過。能像悟空那樣橫行天際的，是一種快意心情，真男人。

磨劍三十年的、夢了一輩子的，想得要死的卻不敢選，因為怕輸，敗者如寇，一世燦爛成煙雲。誰？有大聖大氣魄呢！（資深記者黃明裕）

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