〈南部〉台東四月起 禁廚餘養豬

2019-03-28

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣從四月一日起全面禁止以廚餘養豬，台東縣環保局呼籲民眾、餐飲業者勿將廚餘交給縣內畜牧業者養豬，縣內唯一有廚餘再利用許可的養豬業者，也將改以飼料養豬，若經查獲，提供者及收廚餘者都可依廢棄物清理法開罰一千兩百至六千元。

環保局長謝清泉表示，以工作日計算，全縣每日廚餘量約三十七噸，其中台東市、卑南鄉家戶廚餘約二十一噸、其他鄉鎮四噸，非家戶（每日廚餘量十六公斤以下）及事業廚餘（每日廚餘量十六公斤以上）十二噸，目前台東縣廚餘堆肥場每日僅能處理二十二噸，也就是僅能處理台東市及卑南鄉的家戶廚餘，新廚餘堆肥場預計六月完工啟用後，縣內可處理廚餘的量才會大增。

對於外傳四月起縣內廚餘不再回收，廢棄物管理科澄清，廚餘與一般垃圾分開處理的作法從未改變，並進一步提醒民眾，廚餘應將水份瀝乾，在倒入垃圾車附掛的廚餘桶裡，可有效減輕廚餘推肥廠處理廚餘的負擔。

環保局指出，依據廢棄物清理法第十二條規定一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定。未依規定可處一千兩百元至六千元罰鍰，提醒民眾勿將廚餘交給畜牧業者養豬，以免荷包失血。

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