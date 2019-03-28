〈南部〉知本開發光電受阻 預定地遭倒垃圾

2019-03-28

〔記者黃明堂／台東報導〕知本捷地爾綜合遊樂區兩百多公頃土地荒廢卅多年，成為廢棄物丟置天堂，近日更有貨車載運數趟營建廢棄物傾倒在周邊水泥路旁，無視於附近豎立「禁止棄置廢棄物」告示，環保局表示將追查棄置者。

縣府在一九八五年於知本海濱推動「知本綜合遊樂區」計畫，整合了兩百多公頃的土地，但遲遲無法開發，目前推動設置光電專區招商欲進行太陽能發電，也因為在地部落以傳統領域為由反對而受阻，目前呈現雜草叢生現象。

貨車載營建廢棄物傾倒

由於地處偏僻，過去常遭傾倒廢棄物，經民眾反映，縣府曾經緊盯，亂倒歪風稍減，不過，最近又有民眾發現數堆營建廢棄物，有混凝土塊、磚頭及廢家具，像是拆除舊屋的垃圾。

附近有農民表示，上週五到週日之間傍晚有聽到貨車出入聲音，後來就發現數堆廢棄物，部份還倒到新鋪的水泥路上。諷刺的是，附近就有環保局豎立的「禁止棄置廢棄物」告示，傾倒者完全不放在眼裡。

環保局追查車輛要開罰

環保局表示，將調閱附近路口監視器，從時間點及車輛來比對傾倒者，依法開罰。

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